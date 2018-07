Stanley Kubrick, ritrovata sceneggiatura inedita: il film scabroso che non realizzò

Il Guardian rivela che a ritrovare l'originale di 100 pagine è stato Nathan Abrams, un professore di cinema alla Bangor University e uno dei massimi esperti di Kubrick. "Non potevo crederci. È elettrizzante, credevamo che questo progetto fosse andato perduto. Gli appassionati di Kubrick sanno che voleva farlo, ma nessuno pensava avesse terminato una sceneggiatura completa", ha dichiarato Abrams.



L'uomo descrive il film come l’opposto di "Lolita": "In Burning Secret il protagonista diventa amico di un figlio per conquistare la madre. In Lolita, sposa la madre per conquistare la figlia. Penso che nel 1956 sarebbe stato un film difficile da realizzare. Ma ce la fece nel 1962 con Lolita". Infatti il dibattito è sempre aperto sul motivo che distolse Kubrick dal realizzare il film. Alcuni sostengono che la MGM avesse bocciato il progetto dopo aver scoperto che il regista stava sviluppando contemporaneamente "Orizzonti di gloria" per la United Artists. Secondo altri la MGM avrebbe fatto sapere che lo studio non vedeva il potenziale commerciale del film. La causa più probabile invece sarebbe che la trama incentrata su un adulterio e il sottotesto di abusi sui minori fosse troppo forte per la censura di quell'epoca.



Vedremo se questo progetto incompiuto del regista inglese diventerà in futuro un film.