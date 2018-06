Ewan McGregor protagonista del sequel di "Shining": sarà Danny Torrance da adulto

L'adulto Danny Torrance nell'atteso sequel di "Shining" , "Doctor Sleep" , ha finalmente un volto. Ewan McGregor è stato scelto come protagonista del film che Mike Flanagan dirigerà molto presto sulle vicende ambientate anni dopo le terribili e traumatiche esperienze dell’Overlook Hotel. Secondo quanto afferma "Variety", Stephen King in persona avrebbe dato la sua benedizione al casting.

Nel film di Stanley Kubrick, Danny era interpretato dal piccolo Danny Lloyd, che dopo il cult e un film tv è sparito dal mondo dello spettacolo.



In "Doctor Sleep" vedremo Dan Torrance, figlio di Jack (Jack Nicholson), tormentato dal suo dono, la luccicanza. L'incontro con una ragazzina ancora più potente lo rimetterà in gioco dopo un periodo di crisi.



Il regista Mike Flanagan ha già affrontato la sfida delle pagine di Stephen King, adattando per il piccolo schermo "Il Gioco di Gerald".