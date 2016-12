Stanley Kubrick, i capolavori del regista trasformati in cinepanettoni

La fama di Stanley Kubrick è legata al suo modo di fare cinema, tra etica, estetica e innovazione. Il video editor Robert Ryang si è divertito a trasformare i capolavori del grande regista in cinepanettoni. "Shining" , "2001: Odissea nello Spazio" , "Full Metal Jacket" , rivisti, tagliati, smontati e rimontati, acquistano un altro sapore, per raccontare tutto un altro genere di storia e tutto un altro genere di cinema.

Sotto le mani del video editor "Shining" si trasforma in una commedia in cui uno scrittore un po' in crisi riesce a superare il suo blocco con l'aiuto della famiglia. "Eyes Wide Shut" diventa un film di Natale per famiglie, "Full Metal Jacket" è una storia commovente che racconta di una recluta un po' impacciata che, grazie all'istruttore e all'amicizia con i commilitoni, riesce a vincere i suoi problemi. Chissà come avrebbe reagito Kubrick. I video sono stati realizzati nel 2005 per un concorso, ma sono tornati a circolare ultimamente grazie a Youtube.