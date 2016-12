Selena Gomez: "Ho il Lupus, per questo mi sono fermata"

Selena Gomez parla per la prima volta della sua malattia e della chemioterapia per sconfiggerla e lo fa a cuore aperto sulla rivista americana " Billboard " che le dedica la copertina. "Mi sono fermata perché nel 2013 mi è stato diagnosticato il Lupus ", racconta nella lunga intervista. I fan sono subito impazziti e sui social il loro augurio di pronta guarigione è subito schizzato sui Trending Topic.

Altro che riabilitazione per uso di alcol e droghe, la Gomez è sparita perché sta lottando contro la malattia cronica, di natura autoimmune, che colpisce spesso il cuore, la pelle e il sistema nervoso. "Avrei potuto avere un infarto - racconta Selena - sono stata davvero male, non potete immaginare". La cantante è molto delusa per "l'odio" e le "inesattezze" sulla sua lunga pausa: "Sono sempre gentile con tutti e invece gli altri sono cattivi con me. Lavoro da sempre, da quando avevo sette anni. Mi è dispiaciuto tutto questo gossip".