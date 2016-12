9 settembre 2015 Selena Gomez senza veli sulla copertina del nuovo album Revival La cantante si spoglia per lanciare il disco in uscita il 9 ottobre Tweet google 0 Invia ad un amico

11:25 - Selena Gomez si spoglia per la cover del suo terzo album "Revival", in uscita il 9 ottobre. L'ex stellina Disney posa nuda per uno scatto in bianco e nero molto discreto, in cui però ammicca sensuale. La cantante ha svelato la copertina del nuovo disco sui social e i fan hanno apprezzato. "E' l'album della mia rinascita", aveva detto tempo fa la Gomez, impegnatissima anche al cinema.

Dopo la mise fetish indossata nel video di "Bad Blood" dell'amica Taylor Swift, in cui è apparsa tra le numerose guest star, e il sensuale videoclip del singolo che anticipa l'album, "Good for you", in cui la si intravede senza veli sotto la doccia, Selena Gomez torna a mostrare il suo lato più sexy per lanciare un disco molto atteso e definito dalla popstar "intimo e cupo".



I fan non vedono l'ora di scoprire se l'album contenga o meno riferimenti alla storia d'amore finita con Justin Bieber, anche in relazione ad alcune recenti dichiarazioni della cantante che alla rivista Entertainment Weekly aveva detto di aver "scritto più di quanto io abbia mai fatto in ogni lavoro precedente" e di essersi ispirata alle due reginette del pop Britney Spears e Christina Aguilera.



Intanto, la carriera della Gomez veleggia spedita anche al cinema, con un film in uscita nel 2015 e tre apparizioni in pellicole nelle sale il prossimo anno.