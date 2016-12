20 febbraio 2015 Scout Willis, a Londra mette in mostra le sue opere d'arte e... se stessa La figlia di Bruce Willis e Demi Moore fa parte degli artisti della mostra "Impossible 8X8", ma lei ha deciso di mostrare anche qualcosa di se con un abitino super trasparente... Tweet google 0 Invia ad un amico

16:39 - Scout Willis in mostra a Londra. La figlia di Bruce Willis e Demi Moore, partecipa infatti in qualità di artista all'esposizione "Impossible 8X8", dove le sue Polaroid appaiano accanto a opere di altri artisti. Ma forse per essere in linea con il momento, Scout ha deciso di mostrare anche se stessa, presentandosi con un vestitino trasparente che lascia poco spazio all'immaginazione.

Il titolo della mostra è dato dal fatto che ciascuna artista può presentare una serie di solo otto immagini. Scout non è l'unica celebrità che si è messa alla prova, c'è anche Alison Mosshart, del duo rock The Kills. E se la Mosshart ha documentato la sua vita on the road, Scout è andata decisamente più sull'intimo.



I suoi scatti infatti esplorano la sessualità, le forme femminile e l'intimità. Perfettamente in linea con la campagna "Free Nipple" alla quale Scout qualche tempo fa ha prestato generosamente il proprio corpo per affermare il diritto delle donne a esprimersi anche con la propria fisicità. E quasi a confermare questo, per la mostra Scout si è presentata con un vestito che della sua fisicità nascondeva ben poco. Persino le ascelle non depilate...