Santii, ecco "S01" primo disco del nuovo progetto degli ex M+A

Il titolo dell'album, "S01", rivela un interesse alla serialità, perchè avete scelto questa idea di base?

E' stato un cambio del processo artistico. Questa cosa delle stagioni non è legata a quelle televisive. Ci interessava mantenere una narrativa di serialità e non vorremmo far percepire questo progetto, come qualcosa che butti solo fuori album o ep. Si tratta invece di un flusso continuo, da qui all'infinito, in cui possono cambiare le dinamiche, subentrare nuovi personaggi e idee. Tradotto in termini di mercato, implicherà uscire con stagioni che non sono nè album nè mixtape. Ogni stagione avrà certi stili o certi punti in comune con quella che verrà dopo. Cose più diverse possibili così da poter fare cose diverse senza avere dei paletti.



Per il disco avete radunato numerosi featuring da svariati mondi (dall’elettronica inglese di Uli K al rap americano di Mick Jenkins, si passa alla Russia con Thomas Mraz fino all’urban di Rejjie Snow e Supah Mario). Come sono nate queste collaborazioni e come le avete scelte?

Sono tutti artisti che noi ascoltavamo tantissimo. Il nostro obiettivo era dare una direzione: non volevamo fare collaborazioni con super big ma scegliere certe parentesi musicali di certi luoghi. Mandavamo mail informali parlando direttamente con gli artisti. E' tutto nato in maniera spontanea.