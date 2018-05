Benji e Fede, sui social impazza il nuovo video del singolo "Moscow Mule"

Non ha fatto in tempo ad uscire ed è già entrato tra le prime tendenze dei social. Benji e Fede, il frizzante duo emiliano ha colpito ancora. Il video del loro nuovo singolo "Moscow Mule", tratto dal terzo album "Siamo Solo Noise!" e pubblicato oggi, ha già fatto l'en plein di clic su Twitter e dintorni. Girato a Goa, in India si candida a diventare un vero e proprio tormentone dell'estate imminente.