Eurovision, l'olandese Joost Klein squalificato dalla finale

Lo ha appena annunciato l'European Broadcasting Union che organizza l'evento: "La polizia svedese ha indagato su una denuncia presentata da un membro femminile del team di produzione dopo un incidente avvenuto in seguito alla sua esibizione nella semifinale. Mentre il processo legale fa il suo corso, non sarebbe appropriato per lui continuare a partecipare al concorso" riporta la nota pubblicata dall'Ebu.

Gli organizzatori ci tengono inoltre a sottolineare che quanto avvenuto non coinvolge altri artisti, dopo i rumors su un presunto diverbio con la cantante israeliana: "Vorremmo chiarire che, contrariamente a quanto riportato dai media e alle speculazioni sui social network, questo incidente non ha coinvolto nessun altro artista o membro della delegazione".



L'Ebu conclude con un monito: "Manteniamo una politica di tolleranza zero nei confronti di comportamenti inappropriati durante il nostro evento e ci impegniamo a garantire un ambiente di lavoro sicuro a tutto il personale del Contest. Alla luce di ciò, il comportamento di Joost Klein nei confronti di un membro del team è considerato una violazione delle regole del Concorso" conclude la nota.



Il cantante 26enne è sotto inchiesta da parte della polizia svedese, ma si trova in stato di libertà: secondo quanto ha riportato l'emittente pubblica svedese Svt si tratterebbe di una denuncia per "minaccia illegale" che potrebbe anche essere di carattere verbale, ma non si hanno ulteriori dettagli.