Russell Crowe, sms imbarazzanti trovati in un suo vecchio cellulare?

Sms compromettenti per Russel Crowe ? Dopo l'asta di divorzio in cui l'attore ha venduto 227 oggetti personali e cinematografici per pagare l'assegno all'ex moglie Danielle Spence , il network radiofonico australiano Triple M si è aggiudicato la sua Mercedes-Benz S500 Saloon del 2001. Qui, nel vano portaoggetti, i conduttori del programma "The Grill Team" hanno ritrovato un vecchio cellulare che conteneva ancora messaggini privati definiti "interessanti".

Acquistata per oltre 34mila dollari australiani (esattamente 21mila euro) l'auto del celebre "Gladiatore" custodiva un oggetto particolare, un Nokia 5110 d'annata che Crowe ha probabilmente dimenticato prima di mettere la vettura all'asta per Sotheby's a Sydney e da cui ha ottenuto quasi 3 milioni di euro.



In un video pubblicato su Facebook, si vedono i protagonisti del programma radiofonico che, trovato il telefonino, leggono ad alta voce uno degli sms lasciati sul dispositivo, ma censurano l'audio con un "bip" quando le parole diventano, a detta loro, troppo imbarazzanti.



"Sto andando a..." recita il testo di uno degli sms mostrati nel video. Per il momento non sono stati resi noti altri dettagli, ma dall'emittente radiofonica hanno fatto sapere che "Russell non ha cancellato nessuno dei messaggi di testo privati sul suo vecchio cellulare", definendo alcuni di questi "dal contenuto particolarmente interessante".