Russell Crowe, un'asta di cimeli per pagare il divorzio: in vendita anche l'armatura de "Il Gladiatore"

Russell Crowe ha annunciato su Instagram l'asta di oltre 200 cimeli per pagare le spese processuali della separazione dall'ormai ex moglie Danielle Spencer. L'asta intitolata ironicamente "The Art of Divorce", sarà gestita da Sotheby's Australia ed è in programma a Sydney il 7 aprile. Una data simbolica, visto che è il suo compleanno e nello stesso giorno del 2003 è stato celebrato il suo matrimonio.