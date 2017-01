Romina Carrisi, a teatro è una femminista "manipolatrice"

L'autore prende di mira, con la consueta bonomia, l'impossibilità di rinunciare alle vacanze, soprattutto in un momento di crisi. Per questo i preparativi febbrili per la partenza, sono anche quelli per una fuga dalla realtà, soprattutto economica. In questo aspetto della vicenda, abbiamo trovato lo spunto più interessante, per sottolineare ancora una volta la genialità e la stupefacente attualità del nostro autore preferito. Non mancheranno, nel corso della commedia, situazioni e battute tali da suscitare le franche risate del pubblico. Lo spettacolo sarà in tournée in tutta Italia.