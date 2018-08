Rod Stewart: "Il sesso con Penny mi piace ancora!"

Sono passati 40 anni da " Do You Think I'm Sexy?" e Rod Stewart, 73 anni, ammette che sotto le lenzuola qualcosa è cambiato. In un'intervista a "The Mail on Sunday" la rockstar ha detto: "Mi piace ancora fare sesso con Penny (Lancaster, la moglie, ndr), ma un bacio e un abbraccio prima di addormentarsi vanno bene lo stesso... ". Rod e Penny, che ha 47 anni, si sono sposati nel 2007 e hanno due figli insieme, Aiden, sette anni, e Alastair, 12.

"Certo non è come prima, sono come un'auto d'epoca", ha detto Stewart: "Prima di ingranare ho bisogno di una spintarella...". Rod si è sposato due volte prima di andare all'altare con Penny, oltre ai due figli con la Lancaster ne ha altri sei avuti dalle due precedenti mogli e ha frequentato alcune tra le donne più belle del mondo, compresa l'attrice svedese Britt Ekland.



A tale proposito l'artista ha anche ammesso di essersi spesso vergognato del modo vigliacco con cui ha chiuso molte delle sue relazioni passate dicendo: "Non volevo lo scontro. Era un'epoca diversa ma non è una scusa in realtà. Posso essere accusato di essere stato codardo, e giustamente. Di certo non ne sono fiero".