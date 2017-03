Sarà stato il sole del deserto, sarà stata l'anima da buontempone che gli ha preso la mano. Fatto sta che Rod Stewart l'ha combinata grossa. In vacanza ad Abu Dhabi con sua moglie Penny Lancaster, in mezzo alle dune ha pensato bene di simulare una decapitazione in stile Isis, il tutto filmato e poi postato sul profilo Instagram della Lancaster. La reazione della gente è stata veemente e il cantante è stato costretto a scusarsi.