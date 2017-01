Penny Lancaster, compagna di Rod Stewart è "incinta" dopo l'abbuffata di Natale

Prima mostra la pancia piatta, anzi addirittura concava, perché trattenuta in dentro, poi un pancione da donna incinta, dopo il pantagruelico pranzo di Natale. Effetto post abbuffata natalizia per Penny Lancaster, modella e presentatrice TV, oltre che moglie di Rod Stewart dal 2007. Che su Instagram condivide ironicamente gli scatti della sua "gravidanza"... da troppo cibo.

Anche le modelle esagerano insomma e Penny lo dimostra senza vergogna. Quarantadue anni, modella ancora molto gettonata e celebre presentatrice televisiva la bionda e bella signora Stewart si è divertita a condividere con i suoi followers alcuni esilaranti scatti sugli effetti dei bagordi di Natale: "Food baby after Christmas blow out!!", scrive, ovvero "Un bebè di cibo dopo il gonfiore natalizio".



L'autoironia e l'onestà di Penny Lancaster sono molto piaciute ai fan, che hanno commentato positivamente il post. La modella e presentatrice TV del resto ha sempre affermato che Rod Stewart la preferiva con un po' di curve in più... E lei lo ha accontentato!