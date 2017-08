7 agosto 2017 14:46 Robert Pattinson, cena romantica con Katy Perry dopo la proposta indecente Lʼattore inglese ha sempre avuto un rapporto stretto con la popstar. E con lei dimentica la scena shock del film "Good Time"

Altro che la cantante FKA Twigs: Robert Pattinson starebbe, in realtà, frequentando Katy Perry. Lo sostiene Tmz, che ha immortalato i due mentre cenavano in un hotel a West Hollywood, in California. La popstar americana è sentimentalmente libera dopo la fine della storia con Orlando Bloom. Intanto, l'attore ha riferito di aver rifiutato una proposta indecente sul set di "Good Time": "Dovevo masturbare un cane, ma non ho acconsentito".

Nonostante i media americani siano convinti che Pattinson sia ancora fidanzato con FKA Twigs, gli scatti che mostrano la complicità tra l'attore inglese e Katy Perry riaccendono il gossip che circola da anni: si parla infatti di un solido rapporto tra i due che andrebbe oltre la semplice amicizia. La cena fugace al "Sunset Tower Hotel" del 5 agosto, consumata in compagnia di poche altre persone, conferma dunque il loro affiatamento tanto chiacchierato.

La scena shock in "Good Time" - Robert Pattinson è ultimamente balzato agli onori della cronaca non solo per l'incontro con Katy Perry, ma anche per una proposta shock che ha ricevuto durante le riprese del film "Good Time", diretto dai fratelli Ben e Joshua Safdie. Presentata in concorso al Festival di Cannes, la pellicola vede come protagonista l'attore nel ruolo di Constantine Nikas, detto Connie, che ha una certa affinità con i cani.

Alla trasmissione americana Jimmy Kimmel Live!, Pattinson ha spiegato che il suo personaggio "pensa di essere stato un cane nella vita precedente e di avere la capacità di controllare gli animali". Durante una scena, in cui uno spacciatore entra in una stanza mentre Connie è disteso a terra, i registi hanno proposto all'attore di masturbare il cane sdraiato vicino a lui.

L'attore, incredulo, ha dunque chiesto delucidazioni all'addestratore dell'animale perché Ben e Joshua Safdie continuavano a spronarlo a compiere quel gesto: "Forza, non fare la femminuccia!". Il proprietario del cane avrebbe risposto che non c'era problema qualora avesse voluto farlo, poiché "è abituato per l'allevamento. Devi semplicemente massaggiare l'interno delle cosce".

Pattinson ha comunque declinato l'invito: "Non ho acconsentito a farlo per davvero, di conseguenza hanno dovuto creare un finto pene di cane per realizzare la scena", che comunque è stata tolta durante il montaggio. Ha poi spiegato che, in effetti, era molto alto il rischio che il film potesse creare forti polemiche soprattutto tra gli animalisti. L'organizzazione no-profit "People for the Ethical Treatment of Animals", più conosciuta come Peta, ha pubblicamente ringraziato l'attore per essersi rifiutato di sottostare a una decisione "scioccante, che dimostra ancora una volta come gli animali impiegati nel cinema abbiano bisogno di essere sostenuti nei loro diritti".