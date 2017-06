Estate al cinema, i film in arrivo da non perdere

L'estate (astronomica) si avvicina a passi da gigante e anche quest'anno si rinnova la sfida a portare in sala film importanti durante i mesi di maggior caldo. Tra fine giugno e luglio arriveranno il nuovo episodio della saga Transformers ("L'ultimo cavaliere"), il reboot "Spiderman - Homecoming" , il film d'avventura "Civiltà Perduta" , mentre ad agosto sarà la volta prima dell'atteso "Dunkirk" e poi di "Cattivissimo me 3" . Ce n'è per tutti i gusti...

Ad aprire la stagione estiva il 21 giugno si penserà l'infinita battaglia tra macchine e robot con "Transformers 5: l'ultimo cavaliere" con un cast che comprende anche Anthony Hopkins. Il 22 giugno arriverà "Civiltà perduta", tratto da "Z. La città perduta" di David Grann, storia vera dell’ex spia ed esploratore britannico Percy Harrison Fawcett, che cercò a lungo la città perduta, scomparendo nel 1925 insieme al figlio. Nel cast Charlie Hunnam, Robert Pattinson e Sienna Miller.



Il 6 luglio toccherà all'attesissimo "Spiderman - Homecaoming" con Tom Holland nei panni dell'uomo ragno e Robert Downey Jr. a vestire l'armatura di Iron Man. Dal 17 agosto rivedremo Charlize Theron in un nuovo film d’azione dopo "Mad Max: Fury Road" e "Fast & Furious 8": sarà protagonista di "Atomica Bionda", in cui interpreta un’agente del MI6.



Agosto è un mese molto interessante, cinematograficamente parlando, anche per merito de "La torre nera" che vedremo dal 10 agosto. Il regista Nikolaj Arcel ha girato questo film tratto da una serie di libri di Stephen King: ambientazione western per una storia di fantascienza. Protagonisti Idris Elba e Matthew McConaughey. Si arriverà al 31 agosto carichi di attesa per il nuovo film di Christopher Nolan "Dunkirk", Ambientato in Francia nel 1940, racconta di alcune centinaia di militari delle forze alleate che provarono a scappare dalla spiaggia di Dunkerque dopo essere stati circondati dall’esercito tedesco. Nel cast troviamo Tom Hardy, Kenneth Branagh e Harry Styles.