Robert Pattinson pronto a tornare per un nuovo film di Twilight

La saga di cinematografica di Twilight si è conclusa nel 2012 dopo cinque film, trasposizioni dell'opera letteraria omonima di Stephenie Meyer . Robert Pattinson deve la sua celebrità proprio al personaggio protagonista, Edward Cullen , vampiro ultracentenario destinato a cambiare per sempre la vita di Bella Swan. A quanto pare, lo stesso attore sarebbe disposto a tornare per uno spin-off dedicato al suo personaggio, ammettendo: "Sono sempre stato curioso in merito".

Nell'intervista con Yahoo! Movies l'attore ha dichiarato: "Sono sempre stato curioso in merito. Ovunque ci sia un pubblico di massa – o anche solo un pubblico – mi piace sempre l’idea di suvvertire le aspettative delle persone. Ci potrebbero essere alcuni modi radicali di farlo, e potrebbero essere anche molto divertenti. È sempre difficile quando non c’è materiale su cui basarsi".



Qualche mese fa si era parlato per la prima volta dell’idea di un nuovo progetto legato alla saga cinematografica di Twilight: il co-presidente del Lionsgate Motion Picture Group Patrick Wachsberger aveva dichiarato a Screen Daily: "È una possibilità. Non una certezza ma è una possibilità. Dipende da Stephenie [Meyer]: se vuole raccontare una nuova storia legata a quei personaggi, noi siamo qui".