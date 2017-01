Kirsten Stewart, baci appassionati con la fidanzata Stella Maxwell

La notizia non è nuova, ma gira da dicembre: la nuova compagna di Kirsten Stewart è la top model Stella Maxwell. In esclusiva mondiale nel numero in edicola da mercoledì 25 gennaio, "Chi" pubblica alcuni scatti di un loro appassionato incontro. L'attrice di "Twilight" ha raggiunto la modella a Milano, prima di tornare ai loro rispettivi impegni. La coppia è stata pizzicata dal settimanale mentre si scambiava baci in auto davanti agli imbarchi dell'aeroporto di Linate.