Rihanna alle Hawaii, mostra il fisico da favola e il nuovo piercing... finto

15:26 - Rihanna si gode un po' di relax alle Hawaii, dove è in vacanza con le amiche per festeggiare il matrimonio di una di loro. Qualche giorno di sole, mare e riposo per la popstar, che ha documentato tutto con una galleria di foto condivisa sul web. Negli scatti, la cantante mostra un finto piercing al labbro e un corpo da favola, prima in uno striminzito bikini, che esalta il lato B, e poi in una succinta tuta.

Rihanna stacca la spina per qualche giorno, ma anziché sparire per un po', si mostra in tutta la sua bellezza. L'album delle vacanze in Hawaii è un fiorire di scatti con le curve bene in vista, di foto con gli amici tra un aperitivo in spiaggia e l'altro e video in cui si dà al karaoke in macchina.



In alcuni scatti, la popstar mette in mostra il nuovo anello al labbro, non un vero e proprio piercing, ma un anellino d'oro e pietre saldato a una placchetta di metallo, un accessorio che si aggancia alla dentatura, come un paradenti.



Fa baldoria, la bella Riri, lasciandosi alle spalle le polemiche per la breve clip in cui la si vedeva armeggiare con sostanze sospette durante il Coachella. Clip girata e poi postata sul web dal solito gruppo di amiche e foriera di insinuazioni su un presunto uso di cocaina che la cantante ha respinto con gran forza, sempre sui social, sostenendo che stava preparando una semplice sigaretta artigianale.