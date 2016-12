Rihanna accusata di plagio: avrebbe copiato la cantante Just Brittany

Rihanna non ha pace. Dopo i rumors sulla presunta liason con Leonardo Di Caprio, solo parzialmente spazzati via dal lancio del primo singolo dell'atteso ottavo album della cantante, ecco arrivare un'altra tegola per la popstar caraibica, accusata di plagio. Secondo i fan della cantante Just Brittany, il nuovo brano di RiRi, "Bitch better have my money”, è troppo simile al brano "Betta have my money" della semisconosciuta artista.