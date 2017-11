Presunte molestie, Le Iene: "Ben 10 testimonianze di attrici contro Brizzi"

Brizzi respinge le nuove accuse - "In riferimento alla trasmissione Le Iene, ribadisco di non avere mai avuto rapporti non consenzienti": sono le parole del regista Fausto Brizzi affidate al suo legale Antonio Marino, dopo le nuove accuse.



"Questa ragazze non si conoscono fra loro - spiega l'autore dell'inchiesta - eppure tutti i loro racconti si somigliano in maniera impressionante". Le intervistate raccontano tutte di "uno studio che però è anche una casa", "uno studio-abitazione, con una vasca idromassaggio, il soggiorno, la camera da letto". Non mancano dettagli delle molestie che in certi casi, secondo il racconto delle intervistate, si configurerebbero come vere e proprie violenze. Infine, telefonata al numero di Fausto Brizzi, cellulare spento: "Lo abbiamo cercato in ogni modo - dice Giarrusso - siamo pronti ad ascoltare la versione di Brizzi in ogni momento, ma anche quella di tutte le altre ragazze che sostengono di aver subito molestie".