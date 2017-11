Brizzi accusato di molestie si difende e la Argento lo attacca: "Querelaci tutte"

".FaustoBrizzi accusato di molestie sessuali sospende il lavoro " Querelaci a tutte! Non ci fai paura!". Così, con un messaggio affidato a Twitter, Asia Argento commenta la decisione di Brizzi di sospendere le sue attività dopo le voci su presunte molestie. Difende il regista invece Nancy Brilli, che afferma: "Conosco Brizzi come persona corretta. Non avevo mai sentito su di lui una chiacchiera fino ad ora".

Asia Argento era stata tra le prime a denunciare gli abusi subiti dal produttore americano Harvey Weinstein, aprendo il dibattito sulle molestie, attirandosi sostegni ma anche molte polemiche.



Brilli: "Con me è stato sempre corretto" - Prende le difese del cineasta la Brilli, che con il regista ha lavorato ai film "Ex" e "Maschi contro femmine". "Bisogna capire la differenza tra avance e molestia. Se uno ti dice 'me te fari', è un'avance inopportuna? E' un complimento simpatico? Ci dobbiamo capire. E se si fa una denuncia deve essere con nome e cognome e circostanziata sul fatto, altrimenti tutti possono parlare male di tutti e non ne abbiamo bisogno. Brizzi con me si è sempre comportato in modo impeccabile, e sul set nessuna si è mai lamentata".