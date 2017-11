Molestie, Fausto Brizzi risponde alle accuse: "Mai avuti rapporti non consenzienti"

Il regista di "Notte prima degli esami" e "Maschi contro Femmine" ha risposto così alle accuse contro di lui che lo indicavano come "il regista quarantenne"di cui avevano parlato alcune attrici italiane durante la trasmissione "Le Iene" di qualche settimana fa. Secondo Il Messaggero, Brizzi avrebbe avviato trattative legali con le sue accusatrici. "Per questo - ha risposto Brizzi - escludo categoricamente di aver conferito mandato legale per trattare il risarcimento del danno in favore di presunte vittime".



"Procederò in ogni opportuna sede nei confronti di chiunque abbia affermato e affermi il contrario", ha proseguito il regista. "In via precauzionale, e per evitare strumentalizzazioni, ho sospeso - ha quindi spiegato - tutte le mie attività lavorative ed imprenditoriali. Chiedo a tutti il massimo rispetto della privacy della mia famiglia e, in particolare, di mia moglie". Il legale del regista, Antonio Marino, ha poi precisato che "la decisione di distribuire o meno il film di Fausto Brizzi 'Poveri ma ricchissimi' spetta solo alle società di distribuzione e al momento non è stata assunta alcuna decisione".