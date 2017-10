Peter Cincotti esplora il mondo del pop: ecco "Made For Me"

E' in radio da qualche giorno " Made For Me ", il nuovo singolo di Peter Cincotti . Il brano anticipa il quinto album "Long Way From Home" in uscita il 13 ottobre e il nuovo tour italiano del giovane pianista, songwriter newyorchese. Tgcom24 vi presenta in anteprima esclusiva il video del brano.

"A volte i difetti di una persona possono essere illogicamente seducenti. 'Made For Me' esplora la simmetria delle imperfezioni tra due persone. Il brano è la confessione di un uomo che diventa completo e che è guarito" commenta Cincotti.



Nato a New York ma dalle innegabili radici italiane, Cincotti ha passato gran parte della sua infanzia andando a scuola di giorno e suonando nei club di notte. Il leggendario produttore Phil Ramone era là una di quelle notti, e questa circostanza ha portato Ramone a produrre l’album di debutto di Cincotti che ha raggiunto la prima posizione nella classifica jazz Billboard, facendo dell’allora diciottenne Cincotti il più giovane a raggiungere questo risultato.



"Long Way From Home" è il titolo del suo nuovo album. Scritto, arrangiato e prodotto dallo stesso Cincotti durante un periodo di due anni, il lavoro contiene 12 tracce in cui il musicista mescola con naturalezza pop, rock, blues e jazz, nel suo stile unico ed inconfondibile. È il suo album più personale fino ad oggi, e rispetto ai suoi precedenti lavori incorpora un pianoforte più ritmico giocando con una piega pop.



Cincotti sarà in Italia per quattro date: martedì 12 dicembre al Teatro Puccini di Firenze, mercoledì 13 dicembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma, giovedì 14 dicembre al Modo di Salerno e venerdì 15 dicembre al Teatro Forma di Bari.