Paolo Belli, incidente in bicicletta: urtato da un'auto che non si ferma

Paolo Belli cantava: "Sotto questo sole bello pedalare", ma la sua ultima uscita in bicicletta di bello e scanzonato non ha avuto granché. Il musicista ha pubblicato su Facebook una foto in cui lo si vede con il viso escoriato, frutto di un incidente sulle due ruote: "Ringrazio il conducente della vettura che, urtandomi, mi ha fatto sbattere contro il guardrail e non si è nemmeno fermato – ha scritto l'artista, rassicurando - Comunque niente di grave".

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio del 29 dicembre a Carpi, dove Paoli Belli, grande appassionato di ciclismo, era uscito in bicicletta. Come ha spiegato sulla sua pagina social, il musicista non ha avuto il tempo di annotare il numero di targa della vettura che lo ha travolto. Per fortuna, oltre all'amarezza per il fatto che l'automobilista non si sia fermato a prestare soccorso e qualche danno alla bici, Belli ha riportato solo qualche graffio.



Il suo sfogo social ha invece riscosso tanti like e messaggi di solidarietà, tra cui quello della Nazionale Cantanti di cui Belli è un membro storico. All'indomani della disavventura, il musicista ha ringraziato i fan pubblicamente: "Alè si riparte. Buongiorno e grazie a tutti", ha scritto. E a un fan che gli chiedeva come andasse la botta, Belli ha risposto con ironia: "Malino... ma ci vuole ben altro!"



L'incidente non impedirà a Paolo Belli di essere sul palco di Riccione per il Capodanno in piazza della città romagnola.