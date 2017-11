Noemi, a nozze con Gabriele... porta il padre a conoscere il prete che li sposerà

Noemi (il cui vero nome è però Veronica Scopelliti, ndr) e Gabriele Greco , suo fidanzato da 9 anni, si sposeranno a Roma. La celebrazione sarebbe già stata fissata (anche se non è stata ancora rivelata la data), come mostrano gli scatti di Novella 2000, in cui si vede la cantante, accompagnata dal padre e dalla sorella Arianna, in "visita" alla basilica di San Lorenzo in Lucina e al prete, davanti al quale i due fidanzati si scambieranno il tanto atteso "sì".

E' tutto deciso quindi e già fissato, mancano solo il vestito e gli anelli, anche se è molto probabile che Noemi ci abbia già pensato. Un bel momento per la cantante, che arrivò quinta durante l'edizione di "X Factor" del 2009 e che ha appena presentato un nuovo singolo "Autunno", scritto da Tommaso Paradiso dei The Giornalisti, in attesa del sesto album in arrivo e del disco di Cristina D'Avena, che uscirà il 10 novembre, e che conterrà un duetto in cui Noemi canta "Una spada per Lady Oscar".