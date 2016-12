Nicki Minaj, selfie hot in diretta dal lettone

Dopo la furibonda lite con Miley Cyrus, agli ultimi Mtv Video Music Awards, Nicki Minaj si è lasciata alle spalle le polemiche ed è volata a Dubai con il fidanzato Meek Mill. Un po' di relax per staccare dai ritmi frenetici dello showbiz, ma anche in vacanza la rapper non rinuncia a provocare e su Instagram regala una serie di selfie in diretta dal lettone. E a farla da padrone, come sempre, è il suo florido décolleté.