Nicki Minaj, il lato B esplode sul palco

Trasparenze, movenze sexy, provocazioni. Nicki Minaj non si ferma mai. E anzi rilancia. Il suo tour è un successo mondiale e la cantante non delude i fan puntando anche, e soprattutto, sulla trasgressione. Eccola in concerto a New York, con una tutina aderente e trasparente, mentre mostra il suo lato B. Le polemiche con Taylor Swift per le nomination agli MTV Video Music Awards 2015 sembrano acqua passata.