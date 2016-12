Nicki Minaj, "molestata" la sua statua di cera

Anche la versione di cera di Nicki Minaj non riesce a stare lontana dagli scandali. Solo qualche giorno fa il Madame Tussauds di Las Vegas aveva aggiunto la cantante di "Anaconda" alla sua collezione, ma la posa provocante della statua ha scatenato una tempesta ormonale nei visitatori. A suscitare scalpore una foto in particolare finita su Instgram, in cui si vede un ragazzo mimare un rapporto sessuale con la riproduzione della cantante.

Su Twitter il museo si è scusato e ha chiarito che "le attrazioni del Madame Tussauds sono esperienze interattive e coinvolgenti. Solitamente i nostri visitatori sono rispettosi nei confronti delle statue di cera. Sfortunatamente il comportamento che questo visitatore ha deciso di tenere è stato quantomai inappropriato e ci scusiamo per le offese che ha causato".



L'incidente si è verificato a causa di una falla nel sistema di sorveglianza del museo: "Abbiamo uno staff di sicurezza per controllare il comportamento dei visitatori e assicurarci che le nostre statue siano trattate con rispetto, ma in questa occasione evidentemente non era presente uno dei guardiani. Ci siamo attivati per assicurarci che l'area intorno a questa particolare statua sia sorvegliata meglio, in modo da evitare altre fotografie di questo tipo".