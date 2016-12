Beyoncé e Nicki Minaj, duetto tutto curve

10:16 - Accoppiata vincente e ad alto tasso di sensualità quella tra Beyoncé e Nicki Minaj, che nel video di "Feeling Myself" (che ha debuttato su Tidal) mettono in mostra curve da far girare la testa. Un po' ragazzine indisciplinate, un po' femme fatale, le due provocatrici del pop stuzzicano le fantasie proibite dei maschietti con avvicinamenti hot e pericolosi. Il brano è il quinto estratto dall'album della Minaj "The PinkPrint".

Il video è stato girato durante il Coachella Music Festival, imperdibile evento hippie a cui partecipano ogni anno centinaia di star. La mogliettina di Jay-Z e Nicki si godono il loro 'spring break' come due adolescenti, tra twerking, piscine gonfiabili e hamburger.