Negrita, 20 anni di rock: "Passano gli anni ma le nostre teste restano accese"

"Tre anni fa abbiamo festeggiato i vent'anni dal primo disco e anche per i vent'anni di 'XXX' ci siamo trovati a dover fare i conti con l'anagrafe - ha raccontato Pau - Dalla nostra parte abbiamo il fatto che il musicista in generale ha sempre un po' di sindrome di Peter Pan, grazie alla quale ci sentiamo tutti piu' bambini di quello che siamo.



"XXX" è il terzo album dei Negrita e fu registrato in presa diretta nell'estate nel 1996 presso il Kingsway studio di Daniel Lanois a New Orleans: "Un disco fatto in quel modo e che per un certo tipo di musica in Italia è stato importante, si è fatto strada un po' da solo". All'interno contiene molti dei successi dei Negrita, come ha spiegato Pau: "C'è 'Ho imparato a sognare', che in concerto fa sempre commuovere le prime file. Così come 'A modo mio' e 'Sex', che sono diventati due colonne portanti della nostra discografia. Sono tutti titoli che non possiamo evitare di suonare dal vivo".



Ma l'album ha rappresentato un punto di svolta anche per il gruppo perché "i nostri primi due album erano più legati ai nostri ascolti musicali, con una matrice più anglosassone. Con 'XXX' invece le cose sono cambiate. In quel periodo frequentavamo molto l'Emilia, dove il fantomatico rock italiano è nato".



L'edizione ventennale del disco include anche due inediti: "Il peso di quest'eredità" e "Pigro". "Sono inediti di quel periodo che erano stati lavorati in pre-produzione come gli altri, salvo poi essere accantonati per motivi di scaletta - ha continuato il frontman del gruppo - Riprendendoli in mano oggi ci siamo accorti che sono esempi perfetti del nostro sound del tempo". Il cofanetto è pubblicato in due edizioni diverse: una con cd e dvd dedicato alla nascita del progetto e l'altra in formato 'box' con cd, dvd, book fotografico con appunti e un vinile.