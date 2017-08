Musica, Beyoncé l'artista col reddito più alto nel 2016

Tra i 61,2 milioni di dollari della cantante americana, 54,7 derivano dagli incassi del seguitissimo "Formation Tour" e 1,9 dallo streaming musicale. La band di hard rock, capitanata da Axl Rose, ha invece guadagnato soprattutto con il tour "Not In This Lifetime". In seguito a "The Boss" in terza posizione, al quarto posto si è piazzato il rapper Drake con 37,3 milioni.



Quinto posto per Adele (37 milioni), mentre al sesto si piazzano gli applauditissimi Coldplay, con 32,3 milioni. Settima piazza per l'idolo delle teenager Justin Bieber, con 30,5 milioni, e ottava per Luke Bryan, cantautore statunitense (27,3 milioni). Le ultime due posizioni sono occupate dal rapper e produttore Kanye West (25,4 milioni) e Kenny Chesney, musicista country statunitense (23,6 milioni di dollari).