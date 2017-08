7 luglio 2017 18:27 Coldplay, svelato il nuovo brano "Aliens": il ricavato va a una Ong per i migranti Le vendite della canzone - che anticipa lʼEP "Kaleidoscope" in uscita il 14 luglio - sosterranno Migrant Offshore Aid Station (MOAS), che soccorre i rifugiati in pericolo nel Mediterraneo

I Coldplay hanno svelato velano il nuovo brano "Aliens", estratto dall'EP "Kaleidoscope", in uscita il 14 luglio in formato digitale e dal 4 agosto in cd. La canzone è accompagnata dal lyric video presente sull'account YouTube della band. Il gruppo donerà tutto il ricavato di "Aliens" a Migrant Offshore Aid Station (MOAS), un'organizzazione internazionale non-governativa che aiuta i migranti e i rifugiati in pericolo nel Mediterraneo.

Il MOAS, di cui il gruppo inglese è sponsor, è specializzata nella ricerca e soccorso di migranti in mare, e dedica la sua attività alla prevenzione degli incidenti e delle conseguenti perdite di vite, operando con equipaggi di professionisti, inclusi nuotatori soccorritori, medici e infermieri. Fondata nel 2014, il MOAS ha salvato e assistito oltre 39.000 uomini, donne e bambini nel Mediterraneo centrale e nel Mar Egeo.

Il brano "Aliens" è stato composto insieme a Brian Eno e co-prodotto dallo stesso Eno e Markus Dravs (che lavora con Arcade Fire, Mumford & Sons, Kings Of Leon). L'EP in uscita consta di cinque canzoni - tra cui "Aliens" - e include una nuova versione live della hit in collaborazione con i Chainsmokers, "Something Just Like This", e "Miracles (Someone Special)", con il rapper di Detroit Big Sean.