Modà: duetto con Emma, debutto al cinema e due eventi sold out a Cagliari

I Modà sbarcano nelle sale italiane e tra oggi e domani sarà possibile vedere il film " Modà - Come in un film - Un sogno che diventerà realtà ". La band capitanata da Kekko Silvestre non si ferma: esce oggi il doppio " 2004 - 2014: L'originale 40 " che contiene il live del concerto a luglio allo stadio San Siro di Milano e il duetto con Emma "Come in un film" . Il 22 e il 23 novembre la band sarà a Cagliari per due eventi sold out " Cuore e vento ".

"Il film è un viaggio nella nostra storia - ha raccontato Kekko Silvestre che ha anche scritto soggetto e sceneggiatura -. Un modo per raccontarci, per raccontare aneddoti non conosciuti o anche fatti personali e per svelare anche i nostri difetti. Perché io di fronte ai fan non mi sono mai vergognato".



La pellicola, distribuita in contemporanea via satellite alle 20 di oggi e mercoledì da Nexo Digital, alterna parti musicali, con spezzoni del live di San Siro, a parti recitate che ripercorrono la storia della band, dai primi incontri al successo. "Ma io non sono un attore. Mi prendo in giro da solo", conclude il cantante.