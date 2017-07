Minions, il ritorno al cinema con "Cattivissimo me 3" sbanca il box office Usa

"Cattivissimo me" aveva debuttato nel 2010 con 56,4 milioni mentre il sequel aveva raccocolto nel primo weekend di programmazione 83,5 milioni. Imbattibile invece lo spinoff "Minions" che nel 2015, aveva aperto con 115,7 milioni.



"Baby Driver - Il genio della fuga" di Edgar Wright ha incassato 21 milioni nel primo weekend piazzandosi al secondo posto del botteghino, mentre è durato solo una settimana il regno di "Transformers - L'ultimo cavaliere" in vetta alla classifica americana. Il film diretto da Michael Bay scivola al terzo posto e incassa altri 17 milioni che lo portano a un totale di 102 milioni in patria.



In quarta posizione resiste "Wonder Woman", che incassa altri 16 milioni superando i 346 milioni in America, mentre in quinta posizione troviamo un altro lungometraggio animato, "Cars 3".