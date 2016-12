14 gennaio 2015 Miley Cyrus, le sue Polaroid per "V Magazine" sono nudi d'altri tempi La popstar è protagonista di un lungo servizio realizzato da Cheyenne Thomas, immortalando in uno stile vintage il lato "privato" del suo ultimo tour mondiale Tweet google 0 Invia ad un amico

11:33 - Selfie, servizi provocatori, twerking, costumi provocanti negli show dal vivo. Al carnet di Miley Cyrus mancavano degli scatti d'epoca. Adesso ci sono. Nel nuovo numero di "V Magazine" la popstar è infatti immortalata in una lunga serie di Polaroid dal fotografo Cheyenne Thomas. Fotografie che la ritraggono in momenti privati, in atteggiamenti scherzosi, ma anche spesso al naturale, con più di un nudo integrale, anche frontale.

Un sapore di amatoriale, di anni 70, di autoscatti. Se non fosse che in questo caso, in barba al fatto che lei è una delle regine del selfie, le foto sono state invece realizzate da un fotografo professionista (nonché suo grande amico).



Si tratta di una sorta di diario del dietro le quinte del "Bangerz Tour", con scatti realizzati in tutto il mondo, da Los Angeles a Helsinki passando per l'Argentina. Diversi i luoghi e diverse le situazioni, anche se a fare da denominatore comune c'è la sfrontatezza di Miley, che si esplicita anche in diversi nudi persino più diretti di quelli mostrati in passato.