Mike Tyson messo al tappeto… da se stesso!

Nel 1988 sono bastati 91 secondi perché Mike Tyson mettesse al tappetto lo sfidante Michael Spinks, confermandosi l'indiscusso campione dei pesi massimi. Ad anni di distanza da quel memorabile incontro, un hoverboard ci ha messo molto meno tempo per mettere k.o. l'ex pugile. Mike è incappato nel 2015 in quello che comunemente viene definito come "epic fail" e già allora il video su Instagram della sua poco onorevole sconfitta era diventato virale. Oggi ha deciso di riproporlo sempre sullo stesso social network ma con un esilarante tocco in più, soprattutto nei confronti della sua povera schiena.