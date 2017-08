Michelle Hunziker si improvvisa muratore e conquista la rete

Prima ha pubblicato una foto per augurare a tutti una buona giornata di lavoro, poi ha divertito i suoi follower di Instagram con un breve filmato in cui veste i panni di un muratore, con un particolare omaggio rivolto al popolo bergamasco di cui il marito Tomaso Trussardi è originario. L'ultima trovata di Michelle Hunziker è stata apprezzata dai suoi fan e non solo, viste le oltre 215mila visualizzazioni che il video ha ottenuto in poco più di tre ore. Non è però la prima volta che la showgirl svizzera mette in mostra le sue doti con gli utensili dell'edilizia: a febbraio Michelle aveva pubblicato un video altrettanto virale in cui era alle prese con un martello pneumatico per i lavori in corso nella casa di Bergamo Alta.