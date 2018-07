Michael Bublé papà per la terza volta: è nata Vida

"Come spiegare che ci scoppia il cuore d'amore? Che non ci bastano le ore del giorno per ammirarla. Ringrazio Dio per averci fatto questo dono di vita e gioia. Perché guardare i suoi occhi è guardare il cielo stesso. Ti amiamo fino all'infinito e oltre. Ti aspettavamo non solo per accrescere la nostra famiglia… ci hai dato luce e speranza. Sei e sarai la nostra Vida dell'anima" ha scritto la moglie del cantante.



L'arrivo di Vida Amber Betty (Amber e Betty sono i nomi delle madri di Michael e Luisana) è per la coppia un autentico raggio di luce, dopo un periodo davvero buio. Nel 2016 il figlio Noah, a soli tre anni, si è dovuto sottoporre alla chemioterapia per sconfiggere il cancro, ma nel 2017 le sue condizioni sono nettamente migliorate e ora è tornato il sereno. Sempre nel 2016 era nato anche il secondo figlio della coppia, Elias.