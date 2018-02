Matthew Lee: "Tra classica e rock'n'roll sono sempre un Piano Man"

"Piano Man" mescola brani originali, cover che vanno da Bruno Mars a Bobby Darin passando per George Harrison e Nancy Sinatra, con incursioni più sorprendenti nei mondi di Kurt Weill e Gioacchino Rossini. "In questo disco ho seguito le mie inclinazioni - spiega -. Forse nel precedente ero stato un po' troppo pop per i miei gusti. Qui ho preferito andare all'osso, anche nell'uso della lingua, usando più l'inglese". Tra le poche eccezioni c'è "La più bella canzone d'amore", brano inusuale per le abitudini di Lee, per il suo essere una ballad. "Inizialmente l'avevo rifiutata senza nemmeno sentirla, perché cercavo solo il rock'n'roll - dice -. Ma quando poi l'ho sentita me ne sono innamorato all'istante. Ha sonorità molto anni 60".



Matthew Lee arriva a questo appuntamento dopo una lunga gavetta, nella quale, nonostante le straordinarie doti, è rimasto un artista di culto e non di massa. Cosa è mancato? "Non ho mai avuto la possibilità di far sapere quello che facevo - dice -, non avevo una cassa di risonanza adeguata. Ci sarebbero stati i talent, ma non era la mia strada e ho preferito fare un giro un po' più largo e faticoso...".



LE DATE DEL TOUR

Febbraio

2 Milano Blue Note

3 Montegranaro Teatro La Perla

14 Taranto Teatro Orfeo

15 Matera Auditorium Gervasio

17 Aosta Teatro Splendor

22-23 Roma Teatro Cyrano



Marzo

9 Bologna Teatro Tivoli

18 Artegna Teatro Lavaroni

24 Napoli Teatro Bolivar



Aprile

7 Seregno Auditorium

18 Firenze Spazio Alfieri

21 Torino Teatro Superga