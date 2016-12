Marilyn Manson, ritorno dal vivo in Italia a luglio

Carismatico e controverso, Marilyn Manson tornerà a esibirsi in Italia il prossimo anno. Due sono le date previste, il 25 luglio al Postepay Sound Rock in Roma 2017 e il 26 luglio al Castello Scaligero di Villafranca (Verona). I biglietti saranno in vendita dal 22 novembre su Ticketone. L'icona del rock anni Novanta pubblicherà un nuovo album dal titolo provocatorio "SAY10", in uscita il giorno di San Valentino.