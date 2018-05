Marco Bocci è ancora in ospedale, Francesco Arca gli fa visita: ecco l'abbraccio social tra i due amici

Marco Bocci sta meglio, ma non è ancora uscito dall'Ospedale. Dopo la corsa al Pronto Soccorso, la scorsa settimana, a causa di una forte febbre, l'attore è sotto osservazione per completare una serie di esami. Intanto gli amici si stringono attorno a lui. Tra loro anche Francesco Arca. La sua visita e l'abbraccio tra i due sono stati immortalati in uno scatto postato poi sui social: "Gli abbracci quelli veri. Quelli che scaldano. Ad maiora semper", ha scritto Arca.