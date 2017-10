Madonna, nuove coreografie per i suoi Hard Candy Fitness

In contemporanea con l'uscita in dvd del "Rebel Heart Tour", Madonna lancia nuove coreografie per le lezioni dei suoi Hard Candy Fitness, catena mondiale di fitness center di lusso. A dare il ritmo agli allenamenti saranno le pirotecniche performance della Material Girl e del suo corpo di ballo che hanno infiammato i palchi in giro per il mondo, rendendo la tournée, andata in scena a cavallo tra il 2015 e il 2016, campione di incassi di tutti i tempi per un'artista donna.