Madonna canta un suo celebre brano su Instagram ma dimentica le parole

Dimenticare le parole esatte di un brano famoso può capitare a tutti, inclusi coloro che di mestiere fanno i cantanti. L'ultima vittima della momentanea amnesia è stata Madonna, impegnata a festeggiare il suo cinquantanovesimo compleanno in territorio pugliese, come mostrato dalla stessa regina del pop attraverso foto e video sui social. Proprio una della ultime clip pubblicate sul suo profilo Instagram vede la cantante in difficoltà nel ricordare il testo di "B-Day Song", suo celebre brano contenuto nell'album "MDNA" del 2012 e interpretato con M.I.A.



La star americana, che nell'improvvisata esibizione ha coinvolto anche due hairstylist intenti a curare la sua acconciatura, non è andata nel panico di fronte alla dimenticanza, anzi ha scherzato su quanto accaduto evidenziando il fatto di non ricordare bene le parole. Miss Ciccone ha inoltre aggiunto nella didascalia l'immagine di cinque bicchieri di vino. Saranno forse quelli la causa della passeggera amnesia?