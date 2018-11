Madonna pronta a trasferirsi in Portogallo per amore del figlio David

Madonna è pronta a rimanere in pianta stabile in Portogallo. Tutto per seguire da vicino la carriera del figlio David (11 anni), ingaggiato dalla giovanile del Benfica. Secondo fonti locali, la popstar avrebbe finalmente ottenuto il codice di identificazione fiscale dal governo. Il documento, una volta espletate le ultime pratiche burocratiche, le permetterebbe di trasferirsi e continuare a condurre regolarmente i suoi affari, pagando le tasse in Portogallo.