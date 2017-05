Madonna contro il film su di lei: "Chi vuole raccontare la mia vita è solo un ciarlatano"

Il titolo si rifà a uno dei momenti topici della storia di Madonna. Il "Blonde Ambition Tour" del 1990, è uno dei tour più importanti nella carriera di Madonna. Incentrato sull'album "Like A Prayer", fu uno show epocale per il suo andare oltre il classico concerto avvicinandosi a un vero e proprio musical in quattro atti. Non mancarono le polemiche per alcuni momenti piuttosto espliciti, dove sesso e religione si intrecciavano in maniera "pericolosa": in Italia la chiesa arrivò a definirlo pornografico e la secondo data prevista a Roma venne cancellata.



Ma questa volta invece a infuriarsi è Madonna stessa. "L'ambizione bionda" del titolo della pellicola scritta da Elyse Hollander, già assistente alla regia di Alejandro Inarritu in "Birdman", è un riferimento alla voglia di emergere della cantante nella New York dei primi anni 80. Con dettagli della sua biografia che evidentemente alla cantante non vanno giù. Tutto sa di processo alle intenzioni, visto che il film è ancora da girare, ma in ogni caso a Madonna non piace che siano altri, senza un suo coinvolgimento, a raccontarne la vita.