Madonna gioca a fare la sexy diva a 58 anni

Non si arrende mai Madonna. E a 58 anni è ancora una star da copertina. Il magazine patinato "Harper's Bazaar" l'ha scelta per festeggiare i 150 anni della rivista in bellezza. E naturalmente la cantante ha accettato la sfida. Eccola negli scatti in bianco e nero di Luigi & Lango mostrare tutta la sua carica erotica in versione diva Anni Trenta. Tra sexy lingerie, sguardi ammiccanti, gambe divaricate e gattonamenti, Miss Ciccone non si smentisce mai.