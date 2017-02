Madonna adotta due gemelle del Malawi

Il 25 gennaio la popstar era stata in visita in Malawi ma in quell'occasione aveva negato di avere in programma altre adozioni, precisando che si trovava nel Paese africano per opere di beneficenza. "Sono in Malawi per controllare l'ospedale dei bambini di Blantyre ed il mio lavoro con Raising Malawi, e poi tornare a casa" aveva detto.