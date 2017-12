26 novembre 2017 13:08 Lorella Cuccarini: "Sono una regina di ghiaccio dal cuore romantico" La showgirl è in scena al teatro Arcimboldi di Milano fino al 10 dicembre con il musical che si ispira alla fiaba persiana di Turandot. Tgcom24 lʼha intervistata

Una regina feroce, capace di far tagliare la testa ai suoi pretendenti che non riescono a risolvere i tre enigmi necessari per averla in sposa. E' la storia di Turandot, che ispirò anche Giacomo Puccini e che ora arriva in teatro in una nuova forma, nel musical "La regina di ghiaccio". Protagonista è Lorella Cuccarini. "E' un personaggio complesso, cattivo per un incantesimo ma alla fine buono - dice a Tgcom24 -. Che fatica interpretarlo!".

Lo spettacolo è in scena al teatro Arcimboldi di Milano fino al 10 dicembre e poi sarà in tournée fino a fine febbraio nel resto d'Italia. Dopo i panni della madre Gothel di Rapunzel la Cuccarini torna a mettersi in gioco con un ruolo dalle sfaccettature tutt'altro che tranquillizzanti. Il musical è stato ideato e diretto da Maurizio Colombi, che si è ispirato alla fiaba persiana da cui nacque la Turandot di Giacomo Puccini. "E' una libera interpretazione - spiega la Cuccarini -. Colombi ha preso spunto dalla fiaba e ha inserito anche degli elementi puramente fantastici, in un impianto che di per sé era già molto appassionante".

Turandot è una crudele e malefica regina, vittima di un incantesimo, nel cui regno gli uomini sono costretti ad indossare una maschera per non incrociare il suo sguardo. Solo colui che sarà in grado di risolvere tre enigmi potrà averla in sposa. Riuscirà il Principe Calaf, interpretato da Pietro Pignatelli, a sciogliere il cuore di ghiaccio della regina con il calore e il fuoco del suo amore? "Se guardiamo cosa accade nella prima parte dello spettacolo la madre Gothel di Rapunzel fa sorridere, Turandot è davvero malvagia - dice -. Anche se questa cattiva ha una sua spiegazione. In questo caso è finita sotto scacco di tre streghe che le hanno fatto un incantesimo. Resta il fatto che è davvero feroce, capace di far tagliare la testa ai suoi pretendenti che non riescono a risolvere i tre enigmi".



Questo personaggio però è più complesso, presenta lati persino contrastanti.

E' un personaggio singolare e interessante da portare in scena per questa sua duplicità. C'è sicuramente la componente malvagia ma poi c'è anche il lato romantico e persino fragile di Turandot. Un aspetto che emerge quando il principe Calaf scopre il modo di rompere l'incantesimo. E' un personaggio divertente ma anche faticoso.



Qual è stato l'aspetto che ti ha dato più difficoltà?

Incarnare questa bipolarità non era semplice, entrare in un personaggio che parte in un modo e deve in qualche modo raccontare al pubblico la propria evoluzione, mantenendo una chiave che deve essere sempre divertente, emozionante, non è stato facilissimo. Devi comunque dare coerenza. E anche fisicamente ti mette alla prova, tanto più che questo è uno spettacolo impegnativo, non solo per me ma per tutti i cantanti in scena. Siamo venti persone, tra attori e acrobati, e c'è moltissimo talento.



Dici Turandot e il pensiero corre inevitabilmente a Puccini. Le musiche hanno qualche rapporto con la sua opera?

Sono tutte nuove e inedite e trovo sia stato fatto un grandissimo lavoro. E' un bel mix tra stili, uniti con grande eleganza. Maurizio Colombi riesce a fare il nazionalpopolare nel senso più alto del termine. Però naturalmente all'interno di questo mondo non mancano delle citazioni pucciniane. Magari le riescono a cogliere solo gli appassionati melomani ma possono anche essere uno spunto per far scoprire quel mondo a chi non lo conosce.